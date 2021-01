Alessia Trost scavalca il Covid-19

13 Gennaio 2021

L'Azzurra ha vinto la sua gara contro il virus.

Alessia Trost ha battuto il Covid. La saltatrice in alto di Pordenone ha annunciato alla Provincia di Como di aver superato il Coronavirus: "Non ho avuto sintomi. Lunedì mattina ho avuto la buona notizia che il tampone è negativo e che posso tornare a lavorare".

La saltatrice azzurra delle Fiamme Gialle ha spiegato che è risultata positiva la scorsa settimana e di aver accusato solo pochi sintomi, che non le hanno impedito di continuare la preparazione in vista delle Olimpiadi: "Grazie a Patrizia Bollinetti (presidente Ag Comense, ndr) e al mio allenatore Roberto Vanzillotta che mi hanno aiutato ad allestire la palestra in casa, così da poter continuare gli allenamenti.E voglio anche ringraziare tutte le persone che mi hanno mostrato il loro supporto".

"Non ho perso molto lavoro dal punto di vista fisico, ma dal lato tecnico ho bisogno di spingere forte nelle prossime due settimane per dare qualità ai miei salti. Spero quindi di essere pronta per gareggiare il 27 gennaio a Udine". L'Azzurra parteciperà in Friuli al meeting internazionale indoor interamente dedicato al salto in alto, dove si confronterà con la vice campionessa del mondo, l'ucraina Yaroslava Mahuchikh.