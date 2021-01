“Sinner già da Slam, Fognini riparte da zero”: parla Barazzutti

23 Gennaio 2021

Il ct della Nazionale di tennis è sicuro: "Possono già vincere".

Il ct della Nazionale di tennis Corrado Barazzutti si aspetta grandi cose da Jannik Sinner e Matteo Fognini: "L'anno scorso Jannik doveva gestire la pressione di una nuova dimensione da giocatore, adesso gli si chiedono risultati immediati. Ci saranno alti e bassi, ovviamente, ma ha le spalle larghe. Soprattutto, è molto consapevole dei suoi mezzi, però non è presuntuoso: questo significa che è disposto ad ascoltare e a lavorare per crescere e migliorare".

"Lui e Berrettini possono già vincere uno Slam? Ne sono convinto. Berrettini ha già giocato una semifinale agli Us Open, che è lo Slam più competitivo, Sinner ha fatto quarti a Parigi mettendo in difficoltà Nadal per due set. Certo, in uno Slam conta anche la capacità di gestire le due settimane e serve un po' di fortuna nei sorteggi, ma entrambi sono da corsa. E poi comunque il tempo e dalla loro parte: prima i dopo i fenomeni della generazione dorata molleranno la presa. E loro saranno lI per approfittarne".

Su Fognini, in ripresa dopo l'operazione: "In pratica Fabio deve ripartire da zero, la doppia operazione non è stata una passeggiata e poi, quando stava mettendo finalmente insieme qualche partita, ha preso il virus. Fino a ottobre si è allenato con me, vedevo che mordeva il freno e soffriva perché ü dolore non era ancora scomparso. Intanto, deve ritrovare la piena salute e poi considerare che i primi mesi saranno complicati: ma sono sicuro che lo rivedremo ai suoi livelli sulla terra battuta. ha ancora tanto da dare".