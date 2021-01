Valentino Rossi, Petronas svela il suo piano

9 Gennaio 2021

Il team director Johan Stigefelt: "Vedremo il suo rendimento nei primi mesi dell'anno, e verificheremo anche la sua volontà di continuare nel 2022".

Il team director di Yamaha Petronas Johan Stigefelt ha parlato della possibilità di una conferma di Valentino Rossi dopo il 2021: "Vedremo il rendimento di Valentino nei primi mesi dell'anno, e verificheremo anche la sua volontà di continuare nel 2022. Se dovessimo decidere di lasciarlo, cercheremo un pilota debuttante. Perché la nostra ambizione resta quella di far crescere i giovani, come abbiamo fatto con Fabio (Quartararo nd)".

Riguardo a Franco Morbidelli, Stigefelt si esprime così per il 2021: "Morbidelli è un ragazzo molto tranquillo, è vero che non può nascondere un po' di nervosismo e di emozione per l'idea di lavorare al fianco di una leggenda come Valentino, ma finora, dopo le chiacchierate che abbiamo fatto, è andato tutto a meraviglia. Credo che tutto andrà bene, sono fiducioso", le sue parole riprese da Motosan. es.