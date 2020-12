Valentino Rossi, Franco Morbidelli e una sfida tra amici

30 Dicembre 2020

"Gli auguro un'ottima stagione, però cercherò di batterlo in ogni sessione e gara": Franco Morbidelli parla del neo compagno Valentino Rossi.

Franco Morbidelli, con La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Valentino Rossi, suo futuro compagno di squadra in Petronas ma da sempre suo punto di riferimento, anche fuori dalla pista. "Vale per tutti i piloti è qualcosa di diverso – ha raccontato il centauro romano -. Non è un compagno qualsiasi. Per me è ancora di più: lo conosco da tantissimi anni, siamo molto amici e legati, questa cosa ha un sapore diverso rispetto al sentimento generale. Sono sicuro che il diverso sarà solo positivo e spero che faremo bene entrambi. Gli auguro un'ottima stagione, però cercherò di batterlo in ogni sessione e gara, ma stando entrambi davanti, non dietro. Amici-rivali per alzare l'asticella? Potrebbe aiutare, perché le grandi sfide ti fanno crescere. E Valentino Rossi è una grande sfida".

Chiosa su Dovizioso, che ha deciso di prendere un anno sabbatico dopo avere chiuso una lunghissima esperienza con la Ducati: "Stimo Andrea, mi sta simpatico. Mi dispiace che non ci sarà, per la persona che è. Ma sinceramente essere senza uno forte come lui in pista sono sicuro che in gara non mi spiacerà".