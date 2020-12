Valentino Rossi: Andrea Dovizioso manda un messaggio agli spagnoli

29 Dicembre 2020

"Ha portato visibilità ed è stato in grado di suscitare molto più interesse tra i fan". A dirlo di Valentino Rossi è Andrea Dovizioso.

Andrea Dovizioso, che si è preso un anno sabbatico dopo avere chiuso in maniera burrascosa la sua esperienza in Ducati, dà i giusti meriti a Valentino Rossi. Vanno ben oltre quanto mostrato in pista per oltre vent’anni dal Dottore, che tra l’altro, a differenza sua, anche nel 2021 sarà in griglia di partenza. "La sua presenza è stata benefica per tutti. Italiani, spagnoli… Per tutti – racconta il forlivese a Dazn Spagna -. Ha portato visibilità ed è stato in grado di suscitare molto più interesse tra i fan, compresi quelli che non capiscono molto della moto".

"Il rovescio della medaglia è che confronto a lui non sei mai visto come un protagonista – aggiunge Dovizioso -. A parte gli ultimi anni, è sempre stato Valentino al centro dell'attenzione, e poi il resto dei piloti. Pertanto, non tutto ciò che facciamo è visto allo stesso modo. Se fai la stessa cosa di Rossi, sei considerato in un modo diverso rispetto a come succederebbe se la facesse lui".