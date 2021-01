Ramon Forcada avverte Valentino Rossi su Morbidelli

18 Gennaio 2021

Il capotecnico del numero 21 sottolinea l'impressionante crescita dell'italobrasiliano sotto il profilo della mentalità.

La sfida interna in Petronas tra gli amici Valentino Rossi e Franco Morbidelli sarà senza esclusione di colpi. Il capotecnico del pilota italobrasiliano, Ramon Forcada, in un'intervista a Radio Ocotillo ha avvertito il Dottore sulla importante crescita del numero 21 sotto il profilo della mentalità: "In Franky c’è un fattore importante, il fattore mentale. Ha lavorato tutto l’inverno per convincersi di potercela fare, in modo che anche di fronte a momenti difficili, potesse mantenere questo livello di convinzione".

Dopo un 2019 complicato e sempre alle spalle di Fabio Quartararo, Morbidelli è stato uno dei grandi protagonisti nel 2020, chiudendo l'anno da vice campione del mondo: "Quest’anno è stato molto più facile lavorare con lui. Aveva ben chiaro in mente che le gare sono alla domenica, che le moto non sono mai perfette e che doveva fidarsi del piano di lavoro del team. Se durante le libere un pilota si trova dodicesimo o tredicesimo, può farsi prendere dal panico. Non sono molti quelli capaci di capire la situazione e proseguire sul piano di lavoro, come Franky".

Forcada è stato in passato capotecnico di Jorge Lorenzo, nel periodo più complicato in Yamaha tra il maiorchino e il Dottore. Ma il clima che si respirerà in Petronas in questa stagione sarà diverso, considerato il legame tra i due piloti.