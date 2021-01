Petronas, Razlan Razali tranquillizza Valentino Rossi

15 Gennaio 2021

Il boss del team Petronas si esprime sui possibili problemi in arrivo dopo l'annullamento dei test di Sepang.

L'annullamento dei test di Sepang è stato un duro colpo per il team Petronas, che contava di presentare Valentino Rossi proprio sul circuito di casa. Saltate anche le ipotesi Jerez e Portimao, i test in Qatar saranno gli unici a disposizione del Dottore per prendere confidenza con la moto e la nuova squadra.

Il boss del team malese, Razlan Razali, ai media del suo Paese ha comunque minimizzato il problema, restando fiducioso sull'avvio del Mondiale della nuova accoppiata Rossi-Morbidelli.

"Capisco che Dorna Sports annulli un altro test che avrebbe dovuto tenersi sul circuito di Jerez dal 16 al 18 marzo a causa del Coronavirus. Tuttavia, credo che il test in Qatar sia più che sufficiente al nostro team per migliorare le moto. In particolare l’aerodinamica, inclusa la perdita di peso", sono le parole riportate da Corsedimoto.