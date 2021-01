MotoGP: Chicho Lorenzo si ricrede su Valentino Rossi

24 Gennaio 2021

Un'apertura inattesa quanto cristallina, dopo i giudizi molto negativi che avevano caratterizzato il passato anche recente. Chicho Lorenzo riapre a Valentino Rossi, dal quale si aspetta un 2021 di alto profilo.

Il padre di Jorge Lorenzo pensa infatti che il 'Dottore' possa fare grandi cose anche nella sua nuova esperienza al Team Petronas della Yamaha. "Se non ci credesse, non avrebbe continuato a correre. E la fede è in grado di spostare le montagne. Di conseguenza non sarò certo io a dubitare del fatto che un giorno tutte le stelle possano tornare a riallinearsi. E che quel giorno Valentino Rossi non possa ottenere qualche risultato di altissimo livello".

Altro storico rivale di Jorge Lorenzo è stato nel corso degli anni Marc Marquez. E Chicho parla altrettanto chiaro anche quando passa al capitolo del catalano della Honda: "Difficile digerire un anno a casa, con l'ipotesi che l'infortunio gli impedisca di tornare al massimo livello. Poi inattività e antibiotici richiedono un recupero ben più lungo di 2-3 mesi. Se però tornasse quello di prima sarà qualcosa di storico per tutto lo sport mondiale".