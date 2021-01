Maverick Viñales spiega cosa cambia senza Valentino Rossi

13 Gennaio 2021

Il centauro della Yamaha lancia un messaggio a Quartararo: “Lavoreremo più uniti”

Maverick Viñales progetta il riscatto dopo un Mondiale 2020 da dimenticare, chiuso al sesto posto: “È stato un anno difficile per Yamaha perché abbiamo iniziato la stagione davanti a tutti, con tanto di record. Eravamo contenti della moto, ma poi sono arrivati Brno e l’Austria, circuiti complicati per noi. Spero che Yamaha riesca a tirare fuori il cento per cento, così anche noi potremo dare il cento per cento”, ha detto a Las Provincias.

Il suo nuovo compagno di squadra, dopo l’addio di Valentino Rossi, sarà Fabio Quartararo: “Sarà molto diverso, vedremo se sarà positivo o negativo, io credo che sarà positivo. Con Fabio cercheremo di migliorare e lavorare un po’ più uniti. Ma anche Valentino contribuirà molto allo sviluppo. E in fin dei conti sarà nel box di fianco, continuerà anche lui ad essere ufficiale”.