Karel Abraham si sbilancia su Valentino Rossi

3 Gennaio 2021

L'ex pilota di MotoGp Abraham ha fatto una previsione sul Dottore, che sta per cominciare l'esperienza in Petronas.

L'ex pilota di MotoGp Karel Abraham in un'intervista a Motosprint si è sbilanciato sul futuro di Valentino Rossi, che nel 2022 potrebbe appendere il casco al chiodo e restare nel circus con un altro ruolo: "Nel 2022 non sarà più pilota, a fine 2021 scadono molti contratti di team con Dorna, per cui nella sua testa ha già l’idea di aprire la sua squadra. Nel 2022 quindi non sarà più un pilota ma un team manager in MotoGP".

Abraham ha anche espresso un giudizio su Fabio Quartararo: "Sarà il prossimo Valentino Rossi o Marc Marquez ma non l’ha dimostrato quest’anno. Penso che gli manchi qualche cosa anche da Yamaha sulla moto o debba lavorare su se stesso dal punto di vista psicologico, l’ultimo step per diventare campione".

L'infortunio di Marc Marquez: "Sono triste per il suo problema al braccio ed è un peccato per il campionato che lui non sia presente, perché è sempre un peccato l’assenza del migliore".