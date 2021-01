Enea Bastianini, confessione su Valentino Rossi

21 Gennaio 2021

Il neo ducatista pronto all’esordio in MotoGp: “Con Valentino e Marc sarà un’emozione”.

Enea Bastianini scalda il motore in vista del debutto in MotoGp, tra i ‘grandi’, in sella alla Ducati Desmosedici del Team Esponsorama. Il campione del mondo di Moto2 in un’intervista ha rivelato che l’esordio nella classe regina vuole dire per lui in primis confrontarsi con due leggende del calibro di Valentino Rossi e Marc Marquez.

“Incrociare in pista Valentino Rossi sarà un’emozione. E lo stesso sarà quando troverò Marc Marquez. Gli altri, per quanto fortissimi, li ho comunque affrontati quasi tutti tra Moto2 e Moto3. Ma dopo l’emozione iniziale, diventeranno tutti rivali”, ha confessato al Corriere dello Sport.

L’obiettivo è centrare il titolo di miglior rookie: “E magari fare un po’ la differenza nella seconda metà dell’anno. Con Luca Marini avremo sponsor diversi ma i colori saranno simili. Non so quale potrà essere lo scambio di informazioni, però in Ducati ogni pilota può vedere i dati di tutti gli altri. Anche se poi nessuno può guidare esattamente come un altro collega, me lo ripeterò studiando i dati di Dovizioso”.

Un pensiero a Fausto Gresini: “Fu il primo a credere in me, e anche se abbiamo avuto discussioni, tra noi non sono mai mancati rispetto e stima. Vivo la sua situazione con apprensione, sono in costante aggiornamento con i suoi figli, e tifo per lui. Ma Fausto è sempre stato forte, credetemi”.