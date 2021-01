Davide Brivio da Valentino Rossi a Fernando Alonso

6 Gennaio 2021

Il team manager lascia la Suzuki: approderà in Formula 1.

Colpo di scena in Formula 1 e in MotoGp: Davide Brivio, team manager della Suzuki e artefice della vittoria iridata di Joan Mir nella classe regina delle moto, lascerà la scuderia giapponese per approdare in F1, alla Alpine Renault.

Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, l'annuncio è atteso per venerdì 8 gennaio: Brivio sarà Ceo dell'Alpine e si cimenterà per la prima volta in F1, prendendo il posto di Cyril Abiteboul, che dal 2014 occupava il ruolo di Direttore Generale. Marcin Budkowski occuperà il ruolo di team principal. La scelta, secondo Motorsport, sarebbe stata fatta da Luca De Meo, amministratore delegato di Renault, che conosce Brivio dai tempi della Yamaha.

Brivio è una figura stimatissima nel motomondiale: nel 2004 è stato l'uomo chiave del fortunato trasferimento di Valentino Rossi in Yamaha, e negli ultimi anni ha riportato la Suzuki al successo dopo tanto tempo. Ora gestirà il due volte campione del mondo Fernando Alonso in Formula 1.