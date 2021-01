Danilo Petrucci non usa giri di parole su Marc Marquez

11 Gennaio 2021

L'ex centauro della Ducati: "Stava facendo un altro sport quando è caduto".

L'ex centauro della Ducati Danilo Petrucci in un'intervista a Gpone.com ha parlato di quanto l'infortunio di Marc Marquez abbia inciso sulla stagione di MotoGp, un Mondiale anomalo ed equilibratissimo: "Secondo me hanno inciso sia la nuova gomma, che l'assenza di Marquez. L'infortunio di Marc ha creato uno scompiglio. Quando uno domina il Mondiale, un po' si perde la battaglia per il secondo, terzo e quarto posto. Quest'anno è diventata la battaglia per il primo, secondo e terzo posto".

"Marquez nella gara che ha fatto a Jerez stava facendo un altro sport, mi pare chiaro".

L'altro fattore che ha sconvolto il 2020, pandemia a parte, è stata la nuova gomma Michelin: "Io ho faticato molto, era difficile capire come gestirla, solo dopo Barcellona ho trovato un buon bilanciamento. Ho faticato, non ho mai più trovato la mia moto, quella con cui ero stato veloce e forte dal 2017", ha spiegato il pilota KTM.