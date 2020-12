Danilo Petrucci, brucia ancora la lite con Andrea Dovizioso

27 Dicembre 2020

Il centauro ternano certifica la tensione con il forlivese nel corso della loro ultima stagione in Ducati.

Danilo Petrucci in un'intervista a Speedweek è tornano sullo scottante argomento della lite con Andrea Dovizioso ad Aragon, al termine delle qualifiche. Dopo un 2019 di grande armonia tra i due piloti Ducati, il 2020 è stato burrascoso: "Dovizioso mi ha aiutato moltissimo, specialmente nel 2019… si può essere amici nel privato, ma in pista no".

"Mi dispiace per quello che è successo ad Aragon, ma se non dimostravo di essere più veloce di lui venivo criticato, così come sono stato anche criticato per aver avuto nei suoi confronti delle attenzioni particolari quando ero più veloce di lui. Qualunque cosa facessi, insomma, era sbagliato”.