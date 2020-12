Andrea Dovizioso: “Jorge Lorenzo non l’ha mandata giù”

26 Dicembre 2020

L'ex centauro della Ducati punzecchia il maiorchino.

Continua il botta e risposta a distanza tra gli ex ducatisti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Alle provocazioni del centauro spagnolo di alcune settimane fa ("13 anni senza titolo"), il pilota forlivese in un'intervista a Dazn ha risposto così: "Certo, non gli piaccio ancora. Soprattutto perché, quando può, mi attacca nelle interviste. Non sono riuscito a capire se succede perché per due anni è sempre rimasto indietro con la stessa moto e non l'ha accettato", ha dichiarato Dovizioso facendo riferimento al periodo in Ducati.

"Avendo vinto tanti campionati dovrebbe essere al di sopra di queste cose. Ma noto che c’è qualcosa che lo infastidisce e non riesco a capire la sua mente, un po’ particolare…".

Dovizioso ha fatto un bilancio della sua carriera in MotoGp: "Non sono stato valorizzato fin quando non sono arrivati gli anni buoni in Ducati. Per il mio modo di affrontare il campionato ho sempre fatto punti in silenzio. E, se si guarda la mia carriera, sono quasi sempre arrivato in top5. Sono sempre stato davanti, ma se non esplodi la maggior parte dei giornalisti non ti vede e non ti esalta. In Ducati il mio lavoro è stato notato maggiormente".