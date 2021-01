Mario Balotelli si scaglia contro gossip e fake news

14 Gennaio 2021

“Basta gossip stupidi e inesistenti!” si sfoga SuperMario.

Mario Balotelli, attraverso Instagram, ha voluto mettere a tacere le ultime indiscrezioni. “Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e inesistenti!”, è quanto ha scritto l’attaccante della formazione biancorossa su Stories.

“Piuttosto sostenete e tifate il Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro” ha aggiunto Balotelli.

Il bresciano ha esordito con il botto in biancorosso, andando a segno dopo quattro minuti contro la Salernitana. A Lecce, però, è stato vittima di un problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo. Non ci sarà neanche contro il Cosenza, sabato.