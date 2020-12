Boateng e Melissa Satta: è arrivato l’annuncio ufficiale

21 Dicembre 2020

Dopo un periodo di separazione, la show girl e l'attaccante del Monza hanno fatto definitivamente chiarezza.

E' finita la storia d'amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La show-girl e l'attaccante ghanese si erano sposati nel 2016 e due anni prima avevano avuto un figlio, Maddox. Nell'ultimo periodo le cose non andavano a gonfie vele, e, dopo alcuni mesi di separazione, è arrivata la parola fine.

"Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox" è la nota apparsa sui rispettivi profili social.

“Grazie per questi 9 anni… e per il regalo piu? bello… Maddox” ha aggiunto Melissa Satta. Nella foto scelta da entrambi, un'immagine della scorsa estate in Sardegna,uno degli ultimi momenti felici della coppia.