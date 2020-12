Mercedes pasticciona, vince Sergio Perez

6 Dicembre 2020

Sakhir: ha vinto Sergio Perez davanti a Ocon e a Stroll.

Non sono mancati i colpi di scena nel Gp di Sakhir. Incidenti ed errori ai box hanno condizionato la classifica finale: ha vinto Sergio Perez davanti a Ocon e a Stroll. Primo successo per il messicano, che ha coronato un sogno.

Leclerc e un incolpevole Verstappen sono usciti subito: errore del monegasco. Russell, scattato meglio di Bottas, è stato tradito da una tremenda topica del box Mercedes con gli pneumatici. Perez non si è tirato indietro ed è andato fino in fondo. Russell ha dovuto accontentarsi del nono posto, dietro a Bottas, ottavo. Vettel neppure di quello, ennesima gara senza sale per il tedesco.