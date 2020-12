Luca Badoer chiarisce su Michael Schumacher

29 Dicembre 2020

"Michael è Michael, è un combattente e spero possa rimettersi presto" le parole di Luca Badoer.

In una lunga intervista concessa a Libero Quotidiano Luca Badoer si è soffermato anche sul dramma del suo amico Michael Schumacher. "Mi fa male quando ci penso. Ma per rispetto di Schumi e di tutta la sua famiglia, non ho rivelato nè dirò una sola parola delle sue condizioni. Solo io, Todt e pochi intimi lo andiamo a trovare" ha precisato.

"Michael si è sempre allenato duramente in carriera ed è un bene che il suo fisico abbia resistito. Michael è Michael, è un combattente e spero possa rimettersi presto" ha aggiunto l’oggi 49enne veneto, a lungo collaudatore della Ferrari ma in griglia di partenza in F1 anche con Scuderia Italia, Minardi e Forti.

Il dramma di Michael Schumacher è datato 29 dicembre 2013. Una rovinosa caduta con gli sci sulle piste innevate di Meribel, in Svizzera. Poi due operazioni al cervello, all'ospedale di Grenoble, in Francia. Da allora poco si sa sulle sue reali condizioni.