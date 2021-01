8 Gennaio 2021

Carlos Sainz sulla Ferrari: "E' come il Real Madrid"

Carlos Sainz non vede l'ora di iniziare la sua avventura alla Ferrari: "Quando ti chiama la Ferrari non hai dubbi", le sue parole al media spagnolo AS. Il pilota spagnolo non dimentica la McLaren: "Se la Ferrari è il Real Madrid, la McLaren è il Barcellona".

Chiari gli obiettivi per la stagione 2021: "Continuerò a lavorare sodo. L'unica via che porta risultati non è chiedere ma lavorare duro, con sacrifici. Proverò ad andare il più velocemente possibile. Chiedo invece che si possa condurre una vita normale. Che sia un 2021 migliore".