F1, l’annuncio di Lando Norris: “Positivo al Covid-19”

5 Gennaio 2021

"Ho perso l’olfatto e il gusto" ha raccontato Lando Norris.

Lando Norris è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso pilota della McLaren attraverso un messaggio sui propri social.

"Ho perso l’olfatto e il gusto – ha specificato -. Mi sono quindi immediatamente isolato e sottoposto a un test, che è stato chiaro. Ho quindi avvertito tutte le persone con cui sono stato in contatto di recente e adesso resterò in quarantena per quattordici giorni. Mi sento bene e non accuso altri sintomi ma ho voluto rendere tutti partecipi della situazione. Prendetevi cura di voi stessi".

A quanto si intuisce da un messaggio di sostegno da parte della McLaren il 21enne britannico si trova attualmente a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.