F1: Ferrari, Mattia Binotto pensa già al 2022

15 Gennaio 2021

Mattia Binotto: "Obiettivo? Creare una monoposto competitiva per il 2022".

La Ferrari è concentrata sulla stagione 2022. Quindi, nessuno sviluppo importante per il Mondiale che sta per cominciare. Per i tifosi del Cavallino sarà, probabilmente, un'altra stagione in salita. Diverse le scuderie che partono con più chances di vittoria della Ferrari.

Il team principal della Rossa è stato chiaro: "Se iniziamo il 2022 in salita, sarà ancora più difficile colmare il divario nel 2023. In questo momento la nostra priorità, quindi, è creare una monoposto competitiva per il 2022".