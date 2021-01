Il Covid-19 rovina i piani di Vincenzo Nibali

21 Gennaio 2021

Niente Volta Algarve per Vincenzo Nibali

Vincenzo Nibali non debutterà come inizialmente previsto alla Volta Algarve, in programma dal 17 al 21 febbraio.

Non si tratta di una scelta dello Squalo: la piccola corsa a tappe in Portogallo infatti a causa del Covid-19 non andrà regolarmente in scena tra un mese. Gli organizzatori dell’evento lusitano hanno chiesto un posticipo di quasi tre mesi (5-9 maggio) alla federazione internazionale.

Il siciliano dovrà ora capire quando potrà iniziare a pedalare sul serio, visto che altre corse in programma nelle prossime settimane potrebbero a loro volta essere rinviate o cancellate.

Nel frattempo la stagione è iniziata con la Vuelta al Tachira, in Venezuela.