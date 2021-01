Fabio Aru brilla nel fango di Cremona

3 Gennaio 2021

Fabio Aru protagonista nel Trofeo Città di Cremona 2021.

Terza gara stagionale di ciclocross per Fabio Aru, che ha brillato nel Trofeo Città di Cremona 2021.

Il sardo, che ha ritrovato il sorriso in questa specialità in cui potrebbe prendere parte anche ai prossimi Mondiali, ha chiuso con un bel sesto posto, migliorandosi dopo la quindicesima posizione di San Fior con cui ha concluso il suo 2020.

Aru, sceso per la prima volta nel fango con la nuova divisa della Qhubeka-Assos, ha lottato per tutta la gara per un posto tra i primi cinque e solo nel finale ha perso una posizione, superato da Ghiso. La vittoria è andata a Gioele Bertolini.