Romelu Lukaku esulta e divide i meriti

1 Dicembre 2020

Romelu Lukaku, protagonista anche contro il Borussia Moenchengladbach, esulta. "E' il mio anno e mezzo migliore della mia carriera ma è merito dei compagni di squadra" racconta.

"Sono uno solo di venticinque giocatori - aggiunge -. Ci sono altri giocatori con più esperienza di me, all'Inter è il secondo anno e io voglio solo aiutare la squadra. Sono contento di giocare con questi ragazzi perché mi hanno fatto crescere tantissimo. Stiamo crescendo ma sul 3-1 questa partita deve essere chiusa. Loro hanno segnato e abbiamo avuto fortuna che loro terzo gol era in fuorigioco. Abbiamo giovani che devono crescere e speriamo che questa vittoria possa dare una forza alla squadra per il futuro".