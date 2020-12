Inter, le novità di Conte con il Borussia M'Gladbach

30 Novembre 2020

Ultima chiamata in Champions League per l'Inter. Ultima nel proprio girone (solo due punti), la squadra di Conte è obbligata a vincere sul campo del Borussia M'Gladbach per provare a rimettersi in corsa per il pass per gli ottavi di finale.

Dovrebbe rientrare, dal primo minuto, Brozovic (considerata la squalifica di Vidal), al fianco di Barella e Gagliardini. Sulle fasce spazio, quasi sicuramente, ad Hakimi e Young. In difesa conferme per il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In avanti, ovviamente, Lukaku e Martinez.