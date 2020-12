Inter, Antonio Conte si sfoga: "Troppi giudizi negativi"

30 Novembre 2020

La sfida con il Borussia Moenchengladbach è da dentro o fuori per l'Inter di Antonio Conte, che in conferenza stampa è ripartito dalla sconfitta del turno precedente di Champions: "Sono stati espressi tanti giudizi negativi per la gara contro il Real Madrid. Tanta gente ha parlato anche di partita in cui il Real ha fatto ciò che ha voluto. Dimenticando che al 30' eravamo dieci contro undici e avevamo subito un rigore dopo 4'. Sfido chiunque ad essere bravi e cambiare. Come detto, sono rimasto soddisfatto dell'impegno in campo in inferiorità numerica, al tempo stesso quelle situazioni ce le siamo create noi e ci hanno penalizzato. Dobbiamo essere bravi a lavorare e migliorare per far sì che queste condizioni negative non si creino. La partita di domani è contro una buonissima squadra che sta facendo molto bene in Champions. Dovremo dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti".

"A inizio percorso eravamo arbitri del nostro destino, se non lo siamo più significa che siamo mancati in alcune situazioni. Detto questo l'unico modo per cercare di restare in vita è quello di vincere domani. Sappiamo che non sarà semplice, il BMG ha dimostrato la sua forza. Al tempo stesso è un'occasione per noi per dare seguito a un percorso iniziato in Europa dove spesso e volentieri ti trovi a giocare partite dentro o fuori, importanti. C'è l'occasione per testare una volta di più queste situazioni", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro.