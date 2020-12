Il Dortmund non mette sotto la Lazio: 1-1

2 Dicembre 2020

Per i biancocelesti gol di Immobile su rigore.

La Lazio pareggia sul campo del Borussia Dortmund, che si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League: 1-1 il risultato della gara giocata in Germania.

I tedeschi concretizzano l’unica azione pericolosa della prima frazione di gioco e vanno in vantaggio grazie a Guerreiro: il portoghese, ben servito da Hazard, batte Reina con un preciso rasoterra. Nella ripresa è ancora una volta Ciro Immobile a rimettere le cose a posto per la squadra di Simone Inzaghi: l’ex della partita trasforma un calcio di rigore. Viene assegnato perché Milinkovic-Savic viene abbattuto in area dal neo entrato Schulz. Nel finale la Lazio ha cercato invano un altro gol. Il Bruges ha battuto lo Zenit 3-0 e per andare avanti dovrà vincere all'Olimpico.

"Un primo tempo non alla nostra altezza ma non disastroso. Siamo stati bravi nel reagire. Poi abbiamo cercato di vincere, nella ripresa meritavamo di più" ha detto Immobile.