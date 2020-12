La Lazio soffre ma va avanti in Champions League

8 Dicembre 2020

La Lazio va avanti in Champions League grazie al 2-2 casalingo con il Bruges. I belgi sfiorano l’impresa nel finale ma la cannonata di De Ketelaere va a sbattere sulla parte inferiore della traversa. Seconda piazza per i biancocelesti dato che il Borussia Dortmund vince 2-1 in Russia con lo Zenit.

Nel primo tempo a Roma succede molto, arriva anche un tremendo acquazzone. Biancocelesti subito avanti con Correa, una papera di Reina consente a Vormer di pareggiare, poi Immobile segna il 2-1 su rigore. Sobol fa di tutto per lasciare i suoi in 10, Cakir lo grazia misteriosamente dopo una scarpata a Lazzari, poi non può esimersi dal cacciarlo per doppio giallo prima ancora dell'intervallo.

Il secondo tempo, in superiorità numerica, può essere di controllo ma non si rivela tale. Dopo il 2-2 di Vanaken la Lazio rischia, ma ce la fa.