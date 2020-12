Inter, Arturo Vidal mette in ansia Antonio Conte

7 Dicembre 2020

Il centrocampista nerazzurro sarà visitato, a rischio la gara di Champions.

Arturo Vidal a rischio per lo spareggio di Champions League contro lo Shakthar: il centrocampista cileno durante la partita di sabato contro il Bologna è stato costretto ad uscire dopo aver avvertito un fastidio al flessore della coscia sinistra.

Il giocatore sarà sottoposto a una serie di controlli tra lunedì e martedì e va considerato in dubbio per la sfida contro la squadra ucraina. In sua assenza Antonio Conte sarà costretto a rivedere le sue scelte tattiche, e soprattutto si ritroverebbe senza ricambi a centrocampo: a sua disposizione rimarrebbero in mediana i soli Barella, Brozovic e Gagliardini.

Ancora nessuna chance per Stefano Sensi, che dopo il lungo stop non è ancora considerato pronto per scendere in campo.