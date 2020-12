8 Dicembre 2020

Episodio incredibile a Parigi in PSG-Basaksehir. Pierre Webo, ex attaccante camerunense, ora membro dello staff della formazione turca, ha accusato il quarto uomo di avergli indirizzato un insulto di stampo razzista. Furibondo ed espulso anche l'attaccante del Basaksehir Demba Ba, che era in panchina.

La formazione ospite, per protesta, ha lasciato il terreno di gioco. I francesi hanno fatto lo stesso, accompagnati dall'arbitro rumeno Hotagan.