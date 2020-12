Da Bruges nuovi motivi di ansia per la Lazio

13 Dicembre 2020

Ci sono tre calciatori positivi al coronavirus nel Bruges. Non certo una bella notizia per la Lazio, visto che proprio la squadra belga ha giocato martedì in Champions League all'Olimpico, nella gara che ha sancito la qualificazione agli ottavi dell’undici di Simone Inzaghi. I tre sono Ruud Vormer, Siebe Schrijvers ed Ethan Horvath.

La comunicazione è arrivata dal club, che ha confermato la quarantena per i tre giocatori, che ovviamente non sono stati convocati per la gara di campionato in casa dell'Anversa. Solo Vormer, comunque, era sceso in campo a Roma segnando tra l’altro anche una rete, mentre Schrijvers e Horvath erano in panchina.