Antonio Conte si sofferma su ‘biscotto’ e Vidal

8 Dicembre 2020

"A centrocampo la situazione non è delle migliori" ammette Conte.

Emergenza nel reparto nevralgico per l’Inter che deve battere lo Shakhtar Donetsk per sperare di andare avanti in Champions League.

"A centrocampo la situazione non è delle migliori – ammette il tecnico nerazzurro -. Saranno fatte delle valutazioni, cercherò di operare le scelte migliori. Vidal non è disponibile, rischiarlo vorrebbe dire allungare il tempo dell'infortunio e non ce lo possiamo permettere. Però senza di lui abbiamo vinto in Germania, perciò anche stavolta giocheremo da grande squadra".

Conte non teme il ‘biscotto’ tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. "Settimana scorsa eravamo morti e adesso, visto uno spiraglio di luce, dobbiamo pensare solo a vincere – sottolinea -. Per il resto non sono preoccupato, parliamo di Champions League e di grandi club, non di tornei da bar. Vorrei che nessuno cavalchi questa storia deprimente".