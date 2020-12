Torino: un big in partenza a gennaio

27 Dicembre 2020

Si muove il mercato in uscita del Torino.

Nicolas Nkoulou è ormai diventato un caso per il club di Cairo.

Il difensore camuerunese non è considerato indispensabile per Marco Giampaolo. L'ex allenatore di Milan e Sampdoria stravede per il giovane Alessandro Buongiorno, schierato in campo dal primo minuto nella delicatissima sfida di campionato contro il Napoli, pareggiata per 1-1.

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è al lavoro per cercare una sistemazione al difensore numero 33 granata che è in scadenza di contratto. Riuscire a cedere Nkoulou a gennaio, significherebbe non perderlo a parametro zero a fine stagione.