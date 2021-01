Spal: due opzioni per rimpiazzare Sebastiano Esposito

3 Gennaio 2021

Il giovane attaccante è destinato a tornare all'Inter per essere girato di nuovo in prestito.

Sebastiano Esposito verso il ritorno all'Inter a gennaio. Il giovane attaccante di proprietà dei nerazzurri non ha convinto il tecnico della Spal Pasquale Marino e tornerà alla base, per poi essere girato nuovamente in prestito.

Gli estensi stanno valutando i possibili rimpiazzi: secondo quanto riporta estense.com, i nomi più caldi sono quelli di Jens Odgaard e Andrej Galabinov. Il primo, classe 1999 di proprietà del Sassuolo, è attualmente in prestito agli svizzeri del Lugano e piace anche alla Virtus Entella.

Galabinov è invece stato messo sul mercato dallo Spezia ed è in cerca di rilancio dopo aver pienamente recuperato dall'infortunio.