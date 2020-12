Rachid Arma può cambiare ancora

31 Dicembre 2020

Il Piacenza ha bisogno di un attaccante di peso.

Rachid Arma, attaccante della Virtus Verona, potrebbe cambiare aria nel mercato di riparazione.

Stando a quanto riferito da “L’Arena” avrebbe tastato il terreno anche il Piacenza, che ha bisogno di un attaccante di peso per cercare di migliorare la propria preoccupante classifica.

Il marocchino, 36 anni da compiere a gennaio, è già stato protagonista in Emilia con le casacche di Spal, Carpi e Reggiana. Dal 2016, per lui, solo Triveneto, con Pordenone, Triestina, Vicenza e appunto Virtus Verona, dove è approdato in estate dopo avere chiuso la sua esperienza con il ‘Lane’.