Psg: Mauro Icardi ai margini, Juventus in agguato

26 Dicembre 2020

Secondo la stampa transalpina neanche l'arrivo di Mauricio Pochettino rivitalizzerà l'argentino.

Mauro Icardi sempre più ai margini nel Paris Saint Germain. Il disastroso avvio di stagione del bomber argentino, frenato dai tanti infortuni e scavalcato nelle gerarchie da Moise Kean, lo spinge verso l'addio a giugno. Secondo la stampa francese potrebbe presto tornare d'attualità l'interesse della Juventus, che dopo averlo cercato a lungo l'anno scorso continua a monitorare la situazione, alla ricerca dell'occasione giusta.

Decisive saranno le prossime settimane, quando l'argentino si metterà a disposizione del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, subentrato a Tuchel, che proprio non vedeva l'ex Inter. Ma Maurito non è la tipologia di attaccante che piace all'ex tecnico del Tottenham e filtra pessimismo.

In caso di un'offerta della Juve, si attiverà però la clausola che l'Inter ha fatto inserire nel contratto di Icardi: in caso di cessione in Italia entro il maggio 2021, il club che lo prenderà dovrà sborsare 15 milioni in più.