5 Gennaio 2021

Se parte Ramos si pensa anche a De Ligt in casa del Real Madrid.

La telenovela legata al rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid è appena cominciata ma in casa dei bianchi, consapevoli che non bisogna farsi prendere in contropiede (e che il difensore compirà pur sempre 35 anni a marzo) stanno cominciando a ragionare sulle possibili alternative.

Ed ecco che sembra essersi aperto un dibattito anche su Matthjis De Ligt, che nell’estate del 2019, quando ha lasciato l’Ajax, sembrava destinato a trasferirsi al Barcellona (club che da sempre ospita calciatori olandesi di alto livello), che è stato oggetto di un interessamento, piuttosto timido per la verità, da parte dei madridisti e che invece è andato alla Juventus. Nei prossimi giorni si capirà se il ritorno di fiamma del Real è reale o se sono solamente voci.