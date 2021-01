Mercato Milan: spunta un nuovo obiettivo per la difesa

13 Gennaio 2021

I rossoneri valutano tutte le alternative in caso saltasse Simakan.

L'infortunio di Mohamed Simakan manda in stallo i piani del Milan per la difesa. I rossoneri, che erano pronti ad affondare il colpo per il classe 2000 dello Straburgo, prendono ora tempo in attesa di aggiornamenti sulla condizione fisica del giocatore, che verosimilmente dovrà fermarsi due mesi causa problemi a un ginocchio.

Tra le alternative al giocatore ci sono Fikayo Tomori del Chelsea e Ozan Kabak dello Schalke 04, ma nelle ultime ore ha preso quota un terzo nome: è quello di Loic Badé del Lens. Centrale di grande fisico, anche lui classe 2000, è cresciuto molto negli ultimi mesi tanto da essere finito nel mirino di una big come il Liverpool di Klopp. Lo riporta Tuttomercatoweb.