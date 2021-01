©Mercato Juventus: Paratici accelera per l'attaccante, si chiude

26 Gennaio 2021

I bianconeri vogliono ingaggiare il prima possibile la quarta punta.

La Juventus vuole chiudere entro 48 ore il colpo in attacco. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno impresso un'accelerazione importante per Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. E' lui il giocatore designato per il ruolo di quarta punta nella rosa di Andrea Pirlo.

Fabio Paratici ha offerto 22 milioni di euro per il riscatto del giocatore, ma l'amministratore delegato dei neroverdi Carnevali chiede l'obbligo. Tra le alternative, è ora da valutare la posizione di Olivier Giroud dopo l'arrivo in panchina di Tuchel al posto di Frank Lampard: l'attaccante francese potrebbe decidere di lasciare il Chelsea.

Sullo sfondo un possibile affondo per Edin Dzeko: ma i tempi delle trattativa con la Roma si prospettano lunghi, mentre la Juve vuole chiudere il prima possibile.