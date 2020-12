Mercato Juventus: Fabio Paratici piomba su Eden Hazard

21 Dicembre 2020

Nuova indiscrezione di mercato per il club bianconero.

La Juventus ha messo nel mirino il trequartista del Real Madrid Eden Hazard, in rotta con il club blanco. L'ex fantasista del Chelsea non è riuscito ad ambientarsi in Spagna, anche perché frenato dagli infortuni, e sta valutando l'addio a gennaio o al termine della stagione.

Nelle ultime settimane la situazione si è ulteriormente aggravata: Hazard non riesce a trovare spazio nel tridente offensivo e non ci sta a diventare un esubero eccellente. Secondo Diario Gol i suoi agenti stanno spingendo per l'addio e sono alla ricerca di una nuova sistemazione per il giocatore.

Tra le predendenti ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe farsi avanti in estate se verrà ceduto Paulo Dybala. Hazard è molto apprezzato da Fabio Paratici, e l'affare potrebbe decollare se ci sarà l'opportunità.