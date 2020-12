Mercato Inter: Wijnaldum a parametro zero si può fare

21 Dicembre 2020

Un colpo di mercato di altissimo livello, e a parametro zero. È quello che punta a realizzare l'Inter, che in vista della prossima stagione potrebbe assicurarsi Georgino Wijnaldum.

Il fuoriclasse olandese è stato uno dei grandissimi protagonisti del Liverpool pigliatutto delle ultime stagioni, ma il suo contratto con i Reds è in scadenza. Ecco perché si potrebbe presto concretizzare una nuova operazione "alla Marotta".

A confermare tale indicazione è 'The Sun', secondo cui proprio la Beneamata sarebbe in primissima fila per assicurarsi Wijnaldum. Sulle sue tracce c'è infatti da mesi il Barcellona, che sta però attraversando diverse difficoltà societarie e non solo. Ecco perché al momento la soluzione nerazzurra appare più praticabile rispetto a quella catalana.