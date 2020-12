Mercato Inter: ora cambia molto, Conte avvisato

11 Dicembre 2020

L’eliminazione dalla Champions League ha stravolto le idee in casa dell’Inter. E anche la mancata qualificazione all’Europa League aggiunge un tassello: per Antonio Conte sarà sempre più difficile venire assecondato, anche se un tentativo per un vice Lukaku verrà di sicuro fatto, cercando di accaparrarsi Giroud o, in alternativa, Llorente, molto apprezzato dal salentino ma che però non vede il campo da mesi.

La rosa era stata costruita per battersi in tre competizioni, ora sono solamente due. E non è un dettaglio. Con Christian Eriksen, Matias Vecino e Radja Nainggolan, da tempo destinati all’addio, se ne andrà Andrea Pinamonti, non più utile in chiave liste per i tornei continentali.

Il Tottenham tornerà alla carica per Milan Skriniar e se i londinesi dovessero veramente mettere sul piatto 55 milioni di euro, come pare, sarà dura dire di ‘no’. Uno scenario impensabile prima di scendere in campo contro lo Shakhtar, quando l’unico timore sembrava essere la possibilità di un ‘biscotto’ tra Real e Borussia.