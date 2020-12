Mercato Inter: Lionel Messi regala un indizio sul futuro

27 Dicembre 2020

La Pulce è in scadenza di contratto e a fine stagione potrebbe svincolarsi dal Barcellona.

L'attaccante del Barcellona Lionel Messi ha rinviato qualsiasi decisione sul suo futuro al termine della stagione. La Pulce è in scadenza di contratto, e a giugno potrebbe liberarsi a zero: "Aspetterò la fine della stagione, ora è importante il bene della squadra, non servono altre distrazioni", le parole a La Sexta.

"So che ci sono molte persone al Barcellona che vorrebbero che rimanessi, altre che vorrebbero che me ne andassi. È così, ma farò ciò che è meglio per il club e per me, non ho dubbi, e quello che mi dicono il cuore e la testa. Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti. Al Real Madrid? Impossibile". Il sei volte Pallone d'Oro è stato spesso accostato anche all'Inter.