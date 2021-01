Mercato Inter: Eriksen diventa un caso spinoso

3 Gennaio 2021

Nessuna offerta concreta per Eriksen. Inter preoccupata.

Dopo aver piazzato Nainggolan (Cagliari), l'Inter sperava di "liberarsi" di Eriksen in tempi brevi. I giorni passano e, di trattative concrete, non sembrano essercene. Tanti i club sulle tracce del danese ma, ad oggi, non sarebbe arrivata nessuna offerta reale.

Proposto, secondo Marca, anche a Real Madrid e Atletico Madrid (secco rifiuto di entrambi i club), l'ex Tottenham sembrava destinato al PSG ma il nuovo allenatore Pochettino vuole prima valutare la rosa. Insomma, Eriksen rischia di diventare un caso spinoso in casa Inter.