Mercato, il Milan festeggia il terzo colpo e ne progetta un quarto

19 Gennaio 2021

Nelle prossime ore in arrivo in Italia il difensore tanto atteso da Pioli.

Meité, Mandzukic e ora Fikayo Tomori. Il Milan piazza il terzo colpo di mercato: è arrivata la fumata bianca per il centrale del Chelsea. I rossoneri, riporta calciomercato.com, hanno trovato l'intesa con i londinesi per il centrale canadese naturalizzato inglese, che è atteso nelle prossime ore in Italia per le visite mediche di rito e la conseguente firma del contratto.

Classe 1997, nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara dalla scorsa estate, Tomori non trova spazio nella rosa dei Blues e punta al grande rilancio in Serie A. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 27 milioni di euro.

I rossoneri progettano già un quarto colpo: Junior Firpo, esterno sinistro del Barcellona. Il giocatore sarebbe onorato dell'interesse del Milan, ma la trattativa si preannuncia in salita.