Liverpool, scoppia il caso Salah: la Juve drizza le antenne

26 Dicembre 2020

L'attaccante egiziano ha aperto all'addio ai Reds.

Momento delicato in casa Liverpool dopo le dichiarazioni di Mohamed Salah, che in un'intervista ad As ha aperto a un possibile addio ai Reds al termine della stagione. L'attaccante egiziano è stato accostato insistentemente nell'ultimo anno a Real Madrid, Barcellona e Juventus, e un suo trasferimento sembra davvero possibile.

Klopp ai microfoni del Guardian ha risposto così alle indiscrezioni: "Non puoi costringere le persone a restare, non l'abbiamo mai fatto. È tutta questione di tempismo, il momento giusto. Apportiamo modifiche e coinvolgiamo giocatori, ma se un giocatore vuole andare non forzeremo per trattenerlo; è solo che non capirei perché qualcuno vorrebbe andare".

Per il tecnico tedesco un addio è comunque difficile: "L'unico motivo per lasciare il Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei club più grandi del mondo. Paghiamo bei soldi, abbiamo uno stadio sensazionale con tifosi eccezionali, abbiamo tifosi in tutto il mondo e il nostro colore è il rosso, il più bello".