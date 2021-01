Juventus in affanno a centrocampo: Paratici su una vecchia fiamma

18 Gennaio 2021

I bianconeri potrebbero puntare a un centrocampista invece che a una punta.

La Juventus torna a meditare su un possibile rinforzo a centrocampo dopo la brutta prova offerta contro l'Inter dalla mediana bianconera. Il direttore sportivo Fabio Paratici, invece di una punta, spinto da Andrea Pirlo potrebbe puntare ad ingaggiare un altro centrocampista di qualità per alzare il tasso tecnico della squadra.

Il grande obiettivo resta il giocatore dell'Udinese Rodrigo De Paul: l'argentino, nel mirino anche dell'Inter, è da tempo in lista acquisti da parte della Vecchia Signora, ma il club dei Pozzo ha già annunciato che non ha intenzione di cederlo a gennaio, e servirà un investimento importante per convincerlo.

In caso si prosegua invece con il piano principale, ovvero con l'ingaggio di una punta, sono rimasti due i nomi in lizza: Gianluca Scamacca, anche se bisognerà convincere il Genoa a interrompere il prestito dal Sassuolo, e Olivier Giroud, che il Chelsea valuta 5 milioni di euro.