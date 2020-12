Il Cagliari individua un possibile sostituto di Cragno

7 Dicembre 2020

I sardi vogliono trattenere il portiere di Fiesole almeno fino a giugno, ma intanto si guardano intorno.

Alessio Cragno sta benissimo a Cagliari e lo ha ribadito in una recente intervista, ma Inter e Roma continuano a seguire le sue tracce e il club sardo si cautela in vista di un possibile addio in futuro.

Secondo quanto riporta calciomercato.it, i rossoblu hanno messo nel mirino Michael Zetterer, 25enne tedesco attualmente in prestito in Eredivisie al Pec Zwolle. L'estremo difensore, di proprietà del Werder Brema, potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per un milione di euro.