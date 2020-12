Fiorentina, ritorno di fiamma per un attaccante

8 Dicembre 2020

Il club viola vaglia le opzioni: nel mirino anche la punta del Cagliari Leonardo Pavoletti.

Negli ultimi giorni in casa Fiorentina è tornato insistentemente a circolare il nome di Leonardo Pavoletti, già cercato nella scorsa sessione di mercato. L'attaccante del Cagliari potrebbe essere un rinforzo importante per il reparto offensivo viola, anche se sono ancora da sondare le volontà del giocatore e del club rossoblu, soprattutto dopo il grande ritorno dall'infortunio della punta, nel mirino anche del Torino.

Ad approvare un possibile acquisto del giocatore è Giovanni Galli, ai microfoni i Radio Viola: "Pavoletti è un giocatore con la rogna addosso, ha una voglia di spaccare tutto che a Firenze nessuno ha. Poi è abile di testa e far salire la squadra, anche questo ci manca".

Il problema del gol è sempre più evidente: "La capacità offensiva, se uno va a vedere i numeri dei giocatori in campo ieri, è quello: Callejon negli ultimi anni ha 5/6 gol a stagione nelle corde; Pulgar segna solo su rigore, Amrabat si è visto che non è propenso a trovare la porta, su Vlahovic ancora non possiamo contare molto in fase realizzativa. Quindi il problema rimane sempre quello: chi li fa gol?".